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27.08.2021 (03:00)

Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе

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Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности вновь строящегося водохранилища для нужд населения и промышленности Нагорного Карабаха.

«Данный объект находится вблизи линии разграничения в связи с чем необходимо присутствие российского миротворческого контингента», - сказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Колесников.

Специалисты гидротехники приступили к инженерным работам по созданию искусственного водоема вблизи линии разграничения в Мардакердском районе.

«Здесь мы проводим работы по складированию артезианской воды и в этих целях мы обратились к командованию миротворческого контингента для обеспечения безопасности. Командование миротворческого контингента предоставило нам подразделение, которое в данный момент обеспечивает безопасность физическую и безопасность проводимых нами работ. Мы благодарны миротворческому контингенту за своевременное оказание содействия», - сказал представитель горнодобывающего предприятия Адам Григорян.

Работы по строительству водохранилища для хранения запасов подземного и надземного стоков пресных вод планируются завершить к концу текущего года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворец
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