26.08.2021 (19:05)
На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошла пресс-конференция перед стартом международных конкурсов АрМИ-2021
На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошла пресс-конференция перед стартом международных конкурсов Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня».
Представители команд стран-участниц ответили на вопросы журналистов, касающиеся организации и проведения международных конкурсов.
Справочно:
Международные этапы конкурсов Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» пройдут на территории полигона Фориш в Республике Узбекистан в период с 22 августа по 2 сентября.
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