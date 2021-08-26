26.08.2021 (19:05)

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошла пресс-конференция перед стартом международных конкурсов АрМИ-2021

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошла пресс-конференция перед стартом международных конкурсов Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня».

Представители команд стран-участниц ответили на вопросы журналистов, касающиеся организации и проведения международных конкурсов.

Справочно:

Международные этапы конкурсов Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» пройдут на территории полигона Фориш в Республике Узбекистан в период с 22 августа по 2 сентября.

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