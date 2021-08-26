26.08.2021 (19:00)

Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел заседание Коллегии Министерства обороны

Сегодня в Москве в Национальном центре управления обороной прошло заседание Коллегии Министерства обороны. В нем принял участие Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На заседании был рассмотрен ход выполнения планов деятельности на Северном флоте, в Главном управлении военной полиции и Военно-топографическом управлении в части реализации майских указов Президента России и его поручений по итогам сочинских совещаний.

В своем вступительном слове Сергей Шойгу напомнил, что Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе, при этом большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот. Идёт развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам. На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортных условий службы и быта для наших военнослужащих находятся на особом контроле.

Как заявил министр, до конца года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решён. На острове Земля Александры построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 метров. Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для 3-й дивизии ПВО возводится военный городок в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия).

«В этом году на Северном флоте планируется возвести 147 зданий и сооружений. На текущий момент сданы в эксплуатацию 64 объекта», – сообщил Сергей Шойгу.

Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличивается боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М». Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения. Проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород», корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», который в скором времени поступит на вооружение Военно-Морского Флота.

Общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастёт до 99,2%.

Совместно с Русским географическим обществом Северный флот осуществляет комплексную экспедицию «Помни войну» и планирует в текущем году провести очередной этап историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

В рамках этих мероприятий проводятся важные исследования в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей, а также масштабная работа по реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли. Совместные инициативы Северного флота и Русского географического общества по исследованию Арктики будут продолжены.

В этом году исполняется десять лет со дня образования военной полиции. Эта правоохранительная структура была создана для обеспечения в Вооружённых Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.

Военная полиция за время выполнения специальных задач на территории Сирии обеспечили безопасность проведения более 2,5 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано свыше пяти тысяч тонн грузов. Обеспечена деятельность миротворческих сил Организации объединенных наций на демилитаризованной зоне Голанских высот.

Участвуя в решении задач по примирению враждующих сторон вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, подразделениями военной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения по «Лачинскому коридору» и правопорядок в городах Степанакерт и Мардакерт.

На территории Российской Федерации ежегодно во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти военная полиция организует комплексную безопасность Международного военно-технического форума, Армейских международных игр и конкурсов с участием российских военнослужащих.

Уровень профессионализма военнослужащих военной полиции подтверждается результатами конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль».

В текущем году международные этапы этих конкурсов впервые проходят в Сербии и Катаре с участием шести зарубежных стран.

Благодаря эффективным действиям подразделений военной полиции, в ВС РФ на 29% снижена аварийность, отсутствуют дорожно-транспортные происшествия, связанные с технической неисправностью транспортных средств.

Далее глава военного ведомства напомнил о существенном вкладе в реализацию государственной политики в области геодезии, картографии и навигационной деятельности, который вносит Военно-топографическое управление.

«Им проводится разработка и оснащение армии и флота современной топографической техникой, а также навигационными средствами, не уступающими по своим характеристикам лучшим мировым аналогам, – сказал министр. – Всего с 2019 года в Вооружённые Силы поставлено 280 единиц топографической техники и свыше 27 тысяч единиц навигационной аппаратуры. Это позволило сократить время создания цифровой информации о местности – в два раза, а оперативного издания топографических карт – в три раза».

Кроме того, поставляемая техника прекрасно зарекомендовала себя в ходе специальной операции в Сирии, арктической операции «Умка-2021» и учений в сложных климатических условиях.

Продолжается работа по развитию глобальной космической геодезической сети, которая поддерживает государственную общеземную систему координат, геодезическое обеспечение ГЛОНАСС, орбитальных полётов космических аппаратов и ракетных комплексов. По оценке специалистов, её применение позволит на 20% повысить эффективность современных систем вооружения.

«Благодаря внедрению перспективных цифровых технологий Министерство обороны приступило к созданию единого геоинформационного пространства Вооружённых Сил. Это позволит сократить сроки доведения войскам актуальной картографической информации до нескольких часов вместо нескольких суток и перейти к качественно новому уровню топогеодезического и навигационного обеспечения», – добавил глава военного ведомства.,

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