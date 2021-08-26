26.08.2021 (18:25)

На форуме «Армия-2021» выездной отборный пункт на службу по контракту посетило более 5 тыс. человек

Работающий в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» выездной отборный пункт на военную службу по контракту посетили уже более 5 тыс. человек. Из них 394 получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора. 56 человек заинтересовались военной службой по контракту. Несколько молодых людей после посещения мобильного комплекса отбора заинтересовались поступлением в высшие военные учебные заведения.

Мобильный отборный пункт состоит из двух модулей: модуля отбора и модуля профессионального психологического отбора, оснащенного соответствующей аппаратурой.

Наиболее привлекательными для потенциальных кандидатов оказались воинские должности Воздушно-десантных войск и подразделений, занимающихся научной деятельностью.

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