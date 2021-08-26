Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2021 (18:25)

На форуме «Армия-2021» выездной отборный пункт на службу по контракту посетило более 5 тыс. человек

Работающий в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» выездной отборный пункт на военную службу по контракту посетили уже более 5 тыс. человек. Из них 394 получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора. 56 человек заинтересовались военной службой по контракту. Несколько молодых людей после посещения мобильного комплекса отбора заинтересовались поступлением в высшие военные учебные заведения.

Мобильный отборный пункт состоит из двух модулей: модуля отбора и модуля профессионального психологического отбора, оснащенного соответствующей аппаратурой.

Наиболее привлекательными для потенциальных кандидатов оказались воинские должности Воздушно-десантных войск и подразделений, занимающихся научной деятельностью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Центральном военном округе стартовал военно-технический форум «Армия-2021»
В ближайшей перспективе на вооружение российской армии поступят ударные вертолетные БЛА
Осенью в Вооруженные Силы России поступит первый ударный беспилотник «Альтиус»
Отечественные предприятия промышленности выдерживают плановые сроки перевооружения РВСН

Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false