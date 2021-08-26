26.08.2021 (18:20)

В Центральном военном округе стартовал военно-технический форум «Армия-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Центральном военном округе стартовал военно-технический форум «Армия-2021»

В Центральном военном округе (ЦВО) стартовал военно-технический форум «Армия-2021». Площадки форума открылись для посетителей в городах Екатеринбург, Новосибирск и Самара.

В Екатеринбурге для показа представлено более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, а также историческая военная техника. Кроме того, впервые представлена широкой публике уникальная поисково-эвакуационную (ПЭМ-1) машина амфибия «Синяя птица», которая используется военными спасателями при встрече космонавтов на Земле.

«В рамках форума впервые развернут кластер «Партизанская деревня», на площадке которого посетители смогут ознакомиться с бытом партизан времен Великой Отечественной войны. Отличительной особенностью форума в Екатеринбурге станет проведение масштабной военно-исторической реконструкции боевых эпизодов Ясско-Кишинёвской операции Великой Отечественной войны», - рассказал журналистам начальник штаба Центрального военного округа генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

«В ходе форума слаженные действия экипажей боевых машин продемонстрируют свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал Центрального военного округа. Демонстрация возможностей военной техники завоевала любовь многочисленных гостей, особенно молодежи. Уверен, что посетители нашего форума смогут в очередной раз убедиться в высокой надежности российского оружия, которое не раз доказывало свою эффективность», - добавил генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

В статической экспозиции современного вооружения и военной техники представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», радиолокационная станция «Небо-У», а также пневматический макет пусковой установки системы С-300, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и др.

На площадке форума развернута большая детская игровая зона, на которой представлены, в частности, площадки для лазертага, страйкбола, оборудован скалодром, поставлены батуты для детей и подростков. Желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО.

Культурно-досуговой программой форума предусмотрено выступление творческих коллективов ЦВО, города и области. Для удобства гостей форума будут развернуты фуд-корты, а также полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

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