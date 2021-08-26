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26.08.2021 (18:15)

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для проведения учения

Сегодня в Баренцево море вышли силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота для проведения планового учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке.

В учении задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, водолазное судно «ВМ-277», морские и рейдовые буксиры, а также ряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в ом числе и дизель-электрическая  подводная лодка.

К определенным этапам учения будет привлекаться авиация армии ВВС и ПВО – противолодочный самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолёт Ка-27.

В ходе учения, которое продлится несколько дней, будет отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации на подводной лодке в море, от организации поиска условно аварийного объекта до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.  

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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