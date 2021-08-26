26.08.2021 (18:10)

В ближайшей перспективе на вооружение российской армии поступят ударные вертолетные БЛА

В ходе форума «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшей перспективе в Вооруженные Силы России поступят ударные вертолетные беспилотные летательные аппараты (БЛА) разработки НПП «Стрела».

«В рамках заключённых договоренностей планируем в ближайшей перспективе получить легкие беспилотные вертолеты в ударном исполнении, а также тяжелые ударные беспилотные аппараты вертолетного типа «Платформа», – сказал замминистра.

Беспилотные вертолеты разработаны компанией НПП «Стрела» (входит группу компаний «Кронштадт»).

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