26.08.2021 (18:10)
В ближайшей перспективе на вооружение российской армии поступят ударные вертолетные БЛА
В ходе форума «Армия-2021» заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшей перспективе в Вооруженные Силы России поступят ударные вертолетные беспилотные летательные аппараты (БЛА) разработки НПП «Стрела».
«В рамках заключённых договоренностей планируем в ближайшей перспективе получить легкие беспилотные вертолеты в ударном исполнении, а также тяжелые ударные беспилотные аппараты вертолетного типа «Платформа», – сказал замминистра.
Беспилотные вертолеты разработаны компанией НПП «Стрела» (входит группу компаний «Кронштадт»).
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