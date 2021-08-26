26.08.2021 (18:00)

Команда России лидирует после первого этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки»

По итогам первого этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходит в Новосибирской области, лидирует команда Российской Федерации.

В ходе первого этапа конкурса «Вывод разведывательной группы в тыл противника» разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались посадочным способом из вертолета Ми-8 и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с «условным противником».

С пункта сбора российские и иностранные разведчики совершили марш-бросок на 15 км, движение по азимуту осуществлялось только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования строго запрещено.

По завершении первого этапа конкурса разведчики провели засаду с захватом секретных документов условного противника и уничтожением автомобильной техники.

Предварительно перед этапом конкурса прошла жеребьевка, в ходе которой была определена очередность прохождения этапа: команда из Республики Узбекистан первой приступила к прохождению препятствий, за ней выступила команда из Республики Индия, далее разведчики Республики Южная Осетия. Команда Российской Федерации вышла на старт в марш–броске по труднопроходимой местности четвертой, однако в ходе прохождения трассы смогла обойти своих коллег и прийти на финиш первой.

Вторыми по итогам 1 этапа соревнований стали разведчики из Китая, третье место разделили команды разведчиков из Белоруссии и Узбекистана.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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