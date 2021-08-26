26.08.2021 (17:55)
Осенью в Вооруженные Силы России поступит первый ударный беспилотник «Альтиус»
Осенью в Вооруженные Силы России поступит тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Альтиус». Об этом в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.
Кроме того, он добавил, что в войсках уже применяются новые ударные беспилотники «Форпост» и «Иноходец» (другое название «Ориона»).
Также на форуме «Армия-2021» были подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников «Форпост-Р», на первую серийную поставку беспилотников «Иноходец-РУ» (название разработчика – «Сириус»), на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных БЛА.
Новости по теме:
В КВЦ «Патриот» обсудили изобретательскую и рационализаторскую деятельность в Вооруженных Силах России
В рамках «Армии-2021» состоялся международный круглый стол «Оценка эффективности психологической работы: возможности и ограничения»
На аэродроме Кубинка в рамках форума «Армия-2021» обсудили современные подходы к коррекции функционального состояния лиц опасных профессий
Метки: