26.08.2021 (17:55)

Осенью в Вооруженные Силы России поступит первый ударный беспилотник «Альтиус»

Осенью в Вооруженные Силы России поступит тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Альтиус». Об этом в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

Кроме того, он добавил, что в войсках уже применяются новые ударные беспилотники «Форпост» и «Иноходец» (другое название «Ориона»).

Также на форуме «Армия-2021» были подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников «Форпост-Р», на первую серийную поставку беспилотников «Иноходец-РУ» (название разработчика – «Сириус»), на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных БЛА.

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