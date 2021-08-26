26.08.2021 (17:50)

Отечественные предприятия промышленности выдерживают плановые сроки перевооружения РВСН

В Конгрессо-выставочном центре «Патриот» в студии телеканала «Звезда» выступил начальник штаба – первый заместитель командующего РВСН России генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

В ходе интервью он сообщил, что выполнение запланированных мероприятий по перевооружению воинских частей и соединений РВСН позволило к 1 января 2021 года довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81 процента и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания.

Как он отметил, в настоящее время РВСН имеют двухкомпонентную структуру (стационарного и мобильного базирования): «В настоящее время в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы стационарного (шахтного) базирования: «Стилет», «Воевода», «Тополь-М», «Ярс», «Авангард». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Также Игорь Фазлетдинов заявил, что отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные государственной программой вооружения темпы поставки в войска новых ракетных комплексов. По его словам, активное перевооружение РВСН носит плановый характер.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» промышленность представила около тысячи разработок, выполненных в интересах ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«Ежегодно командование РВСН привлекает к мероприятиям форума предприятия промышленности, выполняющие НИОКР в интересах стратегических ракетчиков. Представительство ОПК с каждым годом становится все солиднее. По сравнению с 2015 годом, когда мы в первый раз приняли участие в форуме, количество предприятий увеличилось в три раза, в этом году это 30 организаций, которые представят около 1 000 высокотехнологичных разработок», – уточнил генерал-лейтенант Фазлетдинов.

«Гордостью статической экспозиции форума, несомненно, станут автономная пусковая установка, машина обеспечения боевого дежурства, машина тропосферной связи МС-2», - сказал начальник штаба РВСН.

По его словам, впервые на форуме будет представлена мобильная азотодобывающая станция СТАД-100. Она добывает кислород и азот из атмосферного воздуха. «Проведенные государственные и межведомственные испытания показали, что этот агрегат выдает медицинский кислород с объемной долей 99,8%, что в настоящее время очень актуально в связи известной эпидемической обстановкой в мире», –.заявил Игорь Фазлетдинов.

«Сегодня в состав Ракетных войск стратегического назначения входят: командование и штаб РВСН, ракетные армии, ракетных дивизии, учебные заведения (Военная академия РВСН им. Петра Великого, Серпуховской филиал академии, Пермское Суворовское училище, сеть учебных центров), 4-й Центральный научно-исследовательский институт, Государственный центральный межвидовой полигон, сеть арсеналов», – отметил генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

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