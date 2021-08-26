26.08.2021 (17:45)

Команда ВМФ России показала лучший результат в упражнении «Весы» на конкурсе «Глубина» в Иране



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда ВМФ России показала лучший результат в упражнении «Весы» на конкурсе «Глубина» в Иране

В ходе третьего дня соревнований Международного конкурса водолазного мастерства «Глубина 2021» команда ВМФ России показала на данный момент лучший результат в выполнении упражнения «Весы».

Наши военные водолазы справились с заданием за 3 минуты 43 секунды, без начисления штрафных баллов.

По условиям упражнения два водолаза, погрузившись под воду, должны перенести 10 гирь весом 32 кг каждая, из одной платформы рычажных весов в другую. Расстояние, которое нужно пройти водолазам под водой с гирями, от одной до другой платформы весов составляет 20 метров. После переноса гирь платформа, закрывающая ядро, поднимается и освобождает ядро, которое нужно привязать к верёвке и поднять на берег.

Ранее данное упражнение выполнили сборные Ирана, Венесуэлы и Сирии их лучший результат составил 05 минут 13 секунд.

Остальные команды выполняли другие упражнения в соответствии с проведённой ранее жеребьёвкой.

Общую турнирную таблицу с результатами соревнований и распределением мест судейская коллегия объявит после подсчёта баллов по окончании выполнения всех упражнений конкурса командами участницами.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021", проводится в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года.

Конкурс проходит в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне Военно-морской базы в морском порту города Конарак, на берегу Оманского залива.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке», «Фланец» и «Канат».

Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии, под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

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