26.08.2021 (17:40)

Второй российский экипаж включился в индивидуальную гонку на конкурсе «Суворовский натиск»

В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК были проведены заезды вторых экипажей боевых машин пехоты соревнования «Суворовский натиск» в рамках Армейских международных игр-2021.

Экипаж в составе командира курсанта Сергея Тедеева, оператора-наводчика курсанта Андрея Липовец и механика-водителя Азамата Карданова вышел на старт с командой из Белоруссии. Китайский экипаж боевой машины пехоты делил трассу с мотострелками из Венесуэлы.

В ходе индивидуальной гонки определяются лучшие экипажи, из 12-ти участвующих, по наименьшему времени, затраченному на прохождение маршрута с препятствиями и выполнение боевых стрельб на рубеже огня из вооружения БМП.

30 августа в этапе «Индивидуальная гонка» примут участие в заезде третьи экипажи команд, по результатам которого будут распределены места в личном зачете.

Российская команда – единственная, которая выступит на современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3, остальные команды выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

В Китайской Народной Республике проходят состязания Армейских международных игр-2021 в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки пройдут на полигонах учебного центра Сухопутных войск НОАК.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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