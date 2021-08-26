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26.08.2021 (00:30)

Участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 приступили к тренировкам этапа «Эстафета»

В столице Вьетнама на полигоне учебного центра Мьеу Мон под руководством заместителя начальника Спасательного департамента Генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-майора Фам Ван Ти вьетнамские военнослужащие продемонстрировали командам России, Белоруссии, Мали и Лаоса порядок прохождения второго этапа конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021.

Этап «Эстафета» направлен на раскрытие индивидуальных профессиональных качеств конкурсантов. Для преодоления различных отрезков дистанции требуются физическая выносливость, навыки работы со спасательным инструментом, мастерство вождения автомобиля, меткость в выполнении огневых упражнений из стрелкового оружия.

После показных занятий команды-участницы приступили к тренировкам, в ходе которых отработали прохождение дистанции, в том числе один из новых элементов конкурса – армейскую тактическую стрельбу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Аварийный район , АрМИ
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