26.08.2021 (17:10)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли двухсторонние тактические учения

На одном из полигонов Калининградской области военнослужащие мотострелковой дивизии армейского корпуса Балтийского флота выполнили более 50 учебно-боевых задач в рамках планового двустороннего тактического учения.

В ходе основного этапа учения военнослужащие вели оборонительные и наступательные действия друг против друга, применяя тактику современного общевойскового боя. Кроме того, они отработали занятие опорных пунктов, противодействие диверсионно-разведывательным группам и беспилотным летательным аппаратам. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, все действия выполнялись в зоне активного радиоэлектронного подавления.

Кроме того, командирами подразделений были отработаны задачи по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных подразделений в бою, при отражении атак условного противника.

К мероприятию привлечено около тысячи военнослужащих, более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, 122-мм самоходные гаубицы «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-3, 120-мм минометы, РСЗО «Град», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан».

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