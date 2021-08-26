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26.08.2021 (17:00)

Военный психолог помогает российской команде настроиться на победу в конкурсе «Уверенный прием» АрМИ-2021

Настроиться на победу в международном этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021, который в эти дни проходит в Минской области, российской команде помогает военных психолог.

Специалист психологической службы проводит для военных связистов индивидуальное консультирование и групповые занятия. В ходе таких встреч военный психолог применяет различные практики, в том числе приемы саморегуляции, нервно-мышечную релаксацию, упражнение на внимание.

Одной из особенностей является применение устройства «РитмПолет» – аппарата биоритмостимуляции с программируемым световым и звуковым воздействием. Он позволяет в кратчайшие сроки восстановить работоспособность человека, повысить его жизненный тонус без применения фармакологических препаратов. Особое внимание уделяется девушкам-военнослужащим, которые участвуют в международном этапе конкурса впервые.

Основные мероприятия конкурса пройдут с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь. В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Уверенный прием , АрМИ , Войска связи , Сухопутные войска
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