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26.08.2021 (16:55)

Участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 завершили тренировки этапа «Эстафета»

В городе Ханой на полигоне учебного центра Мьеу Мон команды России, Белоруссии, Мали, Вьетнама и Лаоса закрепили навыки прохождения второго этапа конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021.

В ходе тренировок этапа «Эстафета» участники отрабатывали прохождение штурмовой полосы, полосы спасателя, вскрытие заблокированной двери, поиск и сбор металлических фрагментов, преодоление лабиринта, выполнение огневых упражнений из стрелкового оружия, вождение автомобиля.

С командой Мали проведено дополнительное индивидуальное занятие по новому элементу конкурса – по армейской тактической стрельбе, а также по преодолению препятствий лабиринта.

Кроме того, полковником Владимиром Маловым было проведено практическое занятие с полевыми арбитрами и членами судейской комиссии по порядку оценки прохождения участниками этапа «Эстафета».  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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