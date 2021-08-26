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26.08.2021 (16:45)

В КВЦ «Патриот» обсудили изобретательскую и рационализаторскую деятельность в Вооруженных Силах России

В рамках научно-деловой программы Международного научно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» должностные лица, ответственные за организацию изобретательской и рационализаторской работы в видах, родах войск, военных округах, на Северном флоте, в центральных органах военного управления (ЦОВУ) Министерства обороны Российской Федерации, подвели итоги деятельности в данном направлении. Также участники собрания обсудили результаты внедрения достижений в сфере научно-технического творчества и основные направления развития изобретательской и рационализаторской деятельности в Вооруженных Силах.

По итогам первого полугодия 2021 года военным изобретателям было выдано 611 патентов на изобретения и 3 440 удостоверений на рационализаторские предложения. Это в два раза больше, чем за тот же период 2020 года.

В ходе круглого стола состоялась церемония награждения лучших изобретателей и рационализаторов ВС РФ кубками и нагрудными знаками с присвоением званий «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор», учрежденных Приказом Министра обороны Российской Федерации № 42 от 22.01.2021 г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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