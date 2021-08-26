26.08.2021 (16:40)
В рамках «Армии-2021» состоялся международный круглый стол «Оценка эффективности психологической работы: возможности и ограничения»
Сегодня в рамках научно-деловой программы МВТФ «Армия-2021» состоялся международный круглый стол «Оценка эффективности психологической работы: возможности и ограничения». Организатором мероприятия выступил Департамент психологической работы Минобороны России.
Дискуссия была посвящена поиску объективных критериев оценки эффективности работы как военных психологов, так и специалистов психологических служб силовых ведомств в целом. В обсуждении этой важной темы приняли участие представители МЧС России, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
В этом году впервые круглый стол психологической службы приобрел статус международного мероприятия. К обсуждениям актуальных вопросов присоединились представители вооруженных сил стран СНГ и других государств.
«У нас очень широкий круг участников – это и наши силовые ведомства, и представители наших дружественных иностранных государств, это и представители науки и ведущих общественных организаций. Разговор общий, но это затравка на будущее сотрудничество», – отметила в своем выступлении начальник Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации Валентина Барабанщикова.
Традиционно ежегодные мероприятия психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимые в рамках научно-деловой программы форума, объединяют профессионалов ведущих образовательных военных и гражданских организаций и психологической практики.
На круглом столе выступили специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Военного университета Минобороны России, Всероссийского центра изучения общественного мнения.