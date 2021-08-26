26.08.2021 (16:35)
В Иране на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 российская команда провела тренировку перед третьим этапом конкурса
Перед третьим этапом конкурса наши военнослужащие отработали тренировку в боксе по ремонту 122-мм реактивной системы РСЗО «Град».
В ходе отработки этапа по сигналу тренера личный состав ремонтного отделения из четырех человек начинает выполнение норматива по разборке-сборке верхнего ряда пакета 10-ти пусковых направляющих, после этого производится замена среднего колеса весом 130 килограммов с правой стороны автомобиля с последующим выстрелом всех имеющихся боеприпасов.
Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран с 23 августа по
4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.
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