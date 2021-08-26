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26.08.2021 (16:35)

В Иране на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 российская команда провела тренировку перед третьим этапом конкурса

Фото Видео

Перед третьим этапом конкурса наши военнослужащие отработали тренировку в боксе по ремонту 122-мм реактивной системы РСЗО «Град».

В ходе отработки этапа по сигналу тренера личный состав ремонтного отделения из четырех человек начинает выполнение норматива по разборке-сборке верхнего ряда пакета 10-ти пусковых направляющих, после этого производится замена среднего колеса весом 130 килограммов с правой стороны автомобиля с последующим выстрелом всех имеющихся боеприпасов.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран с 23 августа по

4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Материально-техническое обеспечение (МТО) , Мастер-оружейник
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