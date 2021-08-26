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26.08.2021 (16:30)

Экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского соединения ВДВ пройдет в двух областях России

27 августа по поручению Министра обороны Российской Федерации, Воздушно-десантные войска сразу в двух областях Российской Федерации (Ивановской и Костромской) проведут экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности с десантированием.

В ходе учения впервые в мировой практике будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов военный госпиталь воздушно-десантного соединения в полном составе, с техникой, запасами материальных средств и системами жизнеобеспечения для автономной деятельности, включающие в себя как медицинскую аппаратуру, чувствительной к ударам и вибрации, так и инженерное оборудование.

После десантирования и осуществления сбора на площадке приземления, прямо в поле, в полном объеме будут развернуты помещения пневмокаркасных палаток основных функциональных подразделений аэромобильного госпиталя и организован прием больных пациентов.

Всего на учении из 17 самолетов Ил-76мд будет десантировано парашютным способом около 160 человек медицинского персонала аэромобильного госпиталя из числа военнослужащих по контракту, 14 единиц вооружения, военной и специальной техники (автомобильной и бронетанковой техники), а также 25 платформ с ударочувствительным медицинским и инженерным оборудованием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Командование Воздушно-десантных войск
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