26.08.2021 (16:15)

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота одержал победу в очередном этапе международного конкурса «Кубок моря» по постановке корабля на якорь и рейдовую бочку



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота одержал победу в очередном этапе международного конкурса «Кубок моря» по постановке корабля на якорь и рейдовую бочку

Экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) одержал очередную победу в этапе международного конкурса «Кубок моря-2021» по постановке корабля на якорь и рейдовую бочку в рамках проводимых во Владивостоке Армейских международных игр.

В упорной борьбе с экипажами ракетного фрегата «Куанг Чунг» ВМС Социалистической Республики Вьетнам и корабля «Гуаньюань» ВМС Китайской Народной Республики личный состав корвета Тихоокеанского флота показал высокий уровень мастерства и морской выучки.

Согласно регламенту конкурса, упражнение выполнялось со скоростью не более 12 узлов, а линия старта находилась в 24 кабельтовых (порядка 4,5 километров) от назначенной точки якорной стоянки. На выполнение упражнения отводилось 40 минут.

Маневр считается законченным после доклада командира корабля главному судье конкурса о завершении выполнения эпизода. Далее, в течение 10 минут судейской комиссией производятся замеры курса постановки корабля, усредненные результаты которой заносятся в протокол.

Справочно:

Армейские международные игры – 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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