26.08.2021 (16:25)

На полигоне Балтийского флота проведены практические занятия по морской десантной подготовке с морпехами Северного флота

Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке на полигоне Хмелевка в Калининградской области. В тренировках, которые проходят на морском десантном полигоне соединения морской пехоты Балтийского флота, принимают участие военнослужащие батальонов морской пехоты на штатной технике – БТР-80.

В ходе подготовки военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений с учетом специфики морского побережья Балтийского моря. Морские пехотинцы Северного флота совместно с экипажами больших десантных кораблей БФ отрабатывают погрузку и выгрузку техники, как с берега, так и на плаву, выполняют высадку морского десанта способом на плав.

В целом морская десантная подготовка включает отработку способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, способов погрузки и выгрузки личного состава и техники на десантные корабли и катера, а также изучение устройства десантно-высадочных средств.

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