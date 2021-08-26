26.08.2021 (16:20)

На аэродроме Кубинка в рамках форума «Армия-2021» обсудили современные подходы к коррекции функционального состояния лиц опасных профессий

На аэродроме Кубинка состоялся круглый стол, главной темой которого явилось обсуждение современных подходов к экспресс-диагностике и коррекции функционального состояния лиц опасных профессий. В нем приняли участие представители Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, Института медико-биологических проблем Российской Академии наук, Научно-исследовательского института промышленной и морской медицины, Главного научно-исследовательского института военной медицины Минобороны России и иных государственных и ведомственных научно-исследовательских центров.

В ходе конференции были рассмотрены доклады об особенностях создания исследовательского пилотажного стенда для психофизиологической подготовки лётного состава, о коррекции функционального состояния военнослужащих с помощью аппаратных средств семейства «Гравислайдер», об электроэнцефалографии, как метода определения функционального состояния центральной нервной системы в экстремальных условиях профессиональной деятельности и многие другие.

Также был дан прогноз эффективности профессиональной деятельности и адаптации к условиям труда операторов морской исследовательской техники.

Круглый стол проводился на демонстрационной базе Центра показа авиационной техники аэродрома Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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