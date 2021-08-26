26.08.2021 (16:00)

В Катаре прошла церемония закрытия Международного конкурса «Дорожный патруль -2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Катаре прошла церемония закрытия Международного конкурса «Дорожный патруль -2021»

На территории лагеря военной полиции вооружённых сил Государства Катар состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Дорожный патруль», проходящего в рамках Армейских международных игр-2021.

На мероприятие, которое проходило в актовом зале дома офицеров, присутствовали начальник генерального штаба вооружённых сил Государства Катар генерал-лейтенант Ганин бин Шахин аль-Ганин, представители делегаций стран-участниц конкурса, а также представители военных ведомств Турции, Египта.

По итогам турнира российские военнослужащие заняли первое место, вторую строчку пьедестала почета заняла команда Белоруссии, закрывают тройку лидеров представители Узбекистана.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей и обмен подарками.

На протяжении трех дней автоинспекторы и военные полицейские соревновались в экстремальном вождении, регулировании дорожного движения, замене колеса, экстремальной парковке, а также индивидуальной гонке и военно-технической эстафете. В ходе индивидуальной гонки и эстафеты участники продемонстрировали как персональное мастерство, так и слаженность всей сборной при выполнении стрельб из пистолета и автомата, оказании помощи лицу, пострадавшему и тушении пожара, возникшего в результате условного дорожно-транспортного происшествия. В данном упражнении победителем стал инспектор 100-й ВАИ (г.Москва) прапорщик Станислав Дударчук.

В «экстремальном вождении» не было равных инспектору 69-го ВАИ ЗВО прапорщику Алексею Стоянцеву и старшему инспектору 263-го ВАИ Северного флота старшему лейтенанту Илье Цымбалу. Благодаря блестящему выполнению нормативов упражнения, они увеличили отрыв от ближайших преследователей - сборной Белоруссии и обеспечили победу на международном турнире.

Справочно:

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2021 состязались представители военной автоинспекции и военной полиции пяти стран: России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара. Основные мероприятия прошли на базе военной полиции вооружённых сил Государства Катар, которая находится в пригороде столицы — города Доха с 22 по 26 августа.

Вооруженные Силы Российской Федерации представлены сформированной по результатам всеармейского этапа конкурса сборной командой, которая состоит из военнослужащих 11-й военной автомобильной инспекции (региональной) Западного военного округа, 18-й военной автомобильной инспекции (региональной) Южного военного округа, 263-й военной автомобильной инспекции (региональной) Северного флота и 100-й военной автомобильной инспекции (территориальной) г. Москвы.

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