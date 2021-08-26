26.08.2021 (15:50)
Под Рязанью десантники из разных стран провели скоростную гонку на боевых машинах в рамках Международного конкурса «Десантный взвод»
В Рязанской области на полигоне Дубровичи в рамках проведения второго этапа международного конкурса «Десантный взвод» состоялась индивидуальная гонка экипажей команд на боевых машинах десанта БМД-2.
На втором этапе десантникам из разных стран предстояло пройти трассу в 3 километра 200 метров, преодолев косогор, участок с искусственными неровностями (трамплин), брод, колейный мост, противотанковый ров и брод.
На огневом рубеже из курсового 7,62-мм пулемета ПКТ экипажам предстояло с использованием 18 патронов поразить появляющиеся на расстоянии 600, 700 и 800 метров мишени. Используя 30-мм автоматическую пушку 2А42 военнослужащие должны были уничтожить мишени, имитирующие бронетехнику противника, используя 12 положенных для выполнения стрельбы боеприпасов на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.
В индивидуальной гонке приняли участие по три отделения от каждой команды. Первый заезд открыли десантники из Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Союз Мьянма.
На бронетранспортерах БТР-82А свое мастерство в прохождении трассы и поражении целей показали команды из Катара, Алжира и Венесуэлы.
Лучшее время в упражнении и меткую стрельбу по мишеням показали экипажи боевых машин из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана, которые лидировали в скорости прохождения трассы «Десантного взвода» и метко вели огонь из штатного вооружения.
После подсчета всех результатов и заседания судейской коллегией за упражнение будут названы результаты этапа конкурса и лучшие экипажию
Справочно:
В 2021 году соревнования десантных взводов проходят в четыре этапа: первый – «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км», второй – Индивидуальная гонка на боевых машинах» и «Биатлон в составе взвода, со стрельбой с места из различных положений из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей», третий – «Гонка преследования на боевых машинах» и «Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей», четвертый – «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов», «Ведение рукопашной схватки», «Эстафета на боевых машинах», «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность».
Всего в конкурсе принимают участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.