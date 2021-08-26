26.08.2021 (15:50)

Под Рязанью десантники из разных стран провели скоростную гонку на боевых машинах в рамках Международного конкурса «Десантный взвод»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Под Рязанью десантники из разных стран провели скоростную гонку на боевых машинах в рамках Международного конкурса «Десантный взвод»

В Рязанской области на полигоне Дубровичи в рамках проведения второго этапа международного конкурса «Десантный взвод» состоялась индивидуальная гонка экипажей команд на боевых машинах десанта БМД-2.

На втором этапе десантникам из разных стран предстояло пройти трассу в 3 километра 200 метров, преодолев косогор, участок с искусственными неровностями (трамплин), брод, колейный мост, противотанковый ров и брод.

На огневом рубеже из курсового 7,62-мм пулемета ПКТ экипажам предстояло с использованием 18 патронов поразить появляющиеся на расстоянии 600, 700 и 800 метров мишени. Используя 30-мм автоматическую пушку 2А42 военнослужащие должны были уничтожить мишени, имитирующие бронетехнику противника, используя 12 положенных для выполнения стрельбы боеприпасов на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.

В индивидуальной гонке приняли участие по три отделения от каждой команды. Первый заезд открыли десантники из Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Союз Мьянма.

На бронетранспортерах БТР-82А свое мастерство в прохождении трассы и поражении целей показали команды из Катара, Алжира и Венесуэлы.

Лучшее время в упражнении и меткую стрельбу по мишеням показали экипажи боевых машин из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана, которые лидировали в скорости прохождения трассы «Десантного взвода» и метко вели огонь из штатного вооружения.

После подсчета всех результатов и заседания судейской коллегией за упражнение будут названы результаты этапа конкурса и лучшие экипажию

Справочно:

В 2021 году соревнования десантных взводов проходят в четыре этапа: первый – «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км», второй – Индивидуальная гонка на боевых машинах» и «Биатлон в составе взвода, со стрельбой с места из различных положений из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей», третий – «Гонка преследования на боевых машинах» и «Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей», четвертый – «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов», «Ведение рукопашной схватки», «Эстафета на боевых машинах», «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность».

Всего в конкурсе принимают участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.

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