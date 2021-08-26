26.08.2021 (15:16)

На форуме «Армия-2021» состоялась лекция-тренинг: «Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур»

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоялась лекция-тренинг на тему: «Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур». Провел ее Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации

Лектор, представитель Департамента государственных закупок, рассказал о последних изменениях законодательства в части заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предоставления обеспечения исполнения государственного контракта. Также внимание было уделено изменениям законодательства о государственном оборонном заказе.

В целях уменьшения количества расторгаемых государственных контрактов слушателям лекции-тренинга была предоставлена информация о наиболее распространенных ошибках, допускаемых победителями конкурентных процедур при заключении государственных контрактов.

Участники мероприятия по окончании лекции-тренинга обратили внимание на то, что такая, уже ставшая регулярной поддержка Департамента государственных закупок, позволяет снять большое количество вопросов, возникающих при заключении государственных контрактов, и способствует значительному повышению эффективности осуществляемых закупок.

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