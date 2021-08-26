26.08.2021 (15:35)

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов на форуме «АРМИЯ-2021» наградил участников технополиса «ЭРА»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов наградил представителей предприятий и организаций-участников Военного инновационного технополиса «ЭРА» за плодотворное сотрудничество и весомый вклад в развитие инноваций на площадке военного инновационного центра.

Церемония состоялась на выставочной экспозиции технополиса «ЭРА» Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Технополис «ЭРА» продолжительное время работает над проектами в области искусственного интеллекта, обработки информации и биотехнических систем и технологий.

В этом году на тематической экпозиции технополиса «ЭРА» продемонстрированы совместные инновационные разработки.

Так, с компанией «Стрелец» в этом году представлен комплект дежурного по стоянке части. Он предназначен для обеспечения охраны самолетов и системы мониторинга медицинских показателей. Данная разработка позволяет организовать охрану объектов с минимальным привлечением личного состава и создать систему поддержки принятия решения медицинским персоналом для контроля и прогнозирования состояния здоровья у военнослужащих. Кубок и диплом вручили генеральному директору ООО «Стрелец» Левчуку Сергею Анатольевичу.

3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского представил на экспозиции аппарат для терапии оксидом азота «Тианокс», который позволяет спасать жизни пациентов с поражением легких и трехмерную модель аппаратно-программного полигенераторного комплекса ударно-волновой и контактной литопсии с высокоточной ультразвуковой и рентген-навигацией для высокоточного дистанционного и контактного разрушения камней в почках. Награду вручили начальнику 3 Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского генерал-майору медицинской службы Есипову Александру Владимировичу.

Группа компаний «Элемент» в течении короткого срока на площадке технополиса разработала макет мобильной информационной платформы «Кварц», которая позволяет реализовать комплекс сервисов в рамках повседневной деятельности военнослужащих. Для награждения был приглашен президент группы компаний «Элемент» Иванцов Илья Геннадьевич.

Руслан Цаликов поблагодарил всех участников за сотрудничество и продвижение инноваций на благо Вооруженных Сил Российской Федерации.

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