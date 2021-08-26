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26.08.2021 (15:10)

Специальное учение подразделений материально-технического обеспечения состоялось в Мурманской области

В рамках специального учения с органами военного управления, соединениями воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения МТО отработали применение сил и средств материально-технического обеспечения в период непосредственной подготовки и отражения агрессии на Западном и Арктическом театрах военных действий. Соединения и воинские части решали задачи по материально-техническому обеспечению в основных пунктах базирования, в пунктах рассредоточенного базирования, в местах дислокации соединений и воинских частей Северного флота.

Отработано более 30 практических эпизода по обеспечению приёма и подготовки к повторному вылету авиации флота, а также выполнение действий сил и средств МТО по обеспечению её рассосредоточения.

На практике отработаны элементы по подготовки взлетно-посадочной полосы к полётам, развертывание системы непосредственного прикрытия аэродрома, посадки личного состава в самолёты военно-транспортной авиации, ликвидации очагов возгорания и розлива топлива, развертывание полевого комплекса трубопровода и подача топлива со склада. В ходе практических действий по аэродромному обеспечению морской авиации ВМФ на аэродроме Североморск-1 было задействовано 37 летательных аппаратов всех типов, которые осуществили около 50 вылетов.

В основном пункте базирования Североморск отрабатывались практические мероприятия специальных видов технического обеспечения.

Подразделениями района центра МТО, отдельного автомобильного батальона и отрядом судов обеспечения выполнены задачи по подготовке и подаче торпедного оружия на различные типы кораблей, в том числе  новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», бункеровка танкера и заправка корабля на складе горючего, погрузка ракетного оружия на корабли и подводные лодки, заправка кораблей на рейде, подвоз и подача материальных средств на корабли, а также вопросы по ликвидации последствий по розливу нефтепродуктов на рейде и в базе.

Группой технической разведки и ремонтно-эвакуационной группой отрабатывались вопросы развертывания сборного пункта повреждённых машин флота.

Центром комплексной безопасности была организована противодиверсионная оборона пунктов базирования флота, которые продемонстрировали применение противодиверсионных катеров проекта 21980 П-421 и П-429, а также быстроходных лодок, при отражении нападения диверсионных групп условного противника.

В рамках всестороннего обеспечения сил флота в пункте маневренного базирования решались задачи по пополнению запасов оружия, боеприпасов, военно-технического имущества, продовольствия, горюче-смазочных материалов. Проводились планово-предупредительные технические осмотры и ремонты, а также другие мероприятия тылового и технического обеспечения.

Специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО проводится на ежегодной основе. Одной из главных задач учения является совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Специальное учение МТО
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