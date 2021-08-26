26.08.2021 (15:23)

В Кронштадте состоялся динамический показ возможностей кораблей Балтийского флота

На территории филиала парка «Патриот» в городе Кронштадте состоялся динамический и статический показ образцов вооружения и специальной техники Балтийского флота, сухопутных и танковых объединений, а также 6-й Армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Динамический показ состоял из прохождения больших гидрографических катеров Балтийского флота с флагами России, Министерства обороны и Военно-морского флота. Экипаж базового тральщика «Иван Хенов» продемонстрировал траление акватории гавани и подрыв плавающей мины. Огневые возможности показали экипажи катеров типа Раптор и быстроходных лодок.

Вниманию гостей Форума также был представлен эпизод по оказанию помощи условно аварийному кораблю с тушением пожара на борту. Одним из самых зрелищных моментов стало исполнение вальса в исполнении двух рейдовых буксиров нового поколения в акватории Средней бухты Финского залива.

На статическом показе представлены основные проекты боевых кораблей и судов Балтийского флота: корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», вооруженный высокоточными ракетами «Калибр», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», учебный корабль «Перекоп», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», а также противодиверсионные, водолазные и патрульные катера.

У причальной стенки Восточной Усть-Рогатки и Зимней пристани посетители форума могут увидеть береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».

Всего для гостей Форума «Армия-2021» представлено более 200 образцов вооружения и военной техники войск Западного военного округа. Церемония закрытия Форума состоится 28 августа.

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