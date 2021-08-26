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26.08.2021 (15:25)

Полевой военный аэродром ЦВО появился в Алтайском крае

Полевой военный аэродром для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО) появился в Алтайском крае.

Инженерно-аэродромный батальон ЦВО завершил его строительство под городом Рубцовск. Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8.

Кроме того, на аэродроме оборудована площадка для стоянки и дозаправки самолетов и вертолетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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