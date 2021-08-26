26.08.2021 (15:40)

На форуме «Армия-2021» наградили победителей конкурса «Прорыв в будущее»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса «Прорыв в будущее» за лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Награды победителям вручил начальник управления (организации инновационной деятельности) Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России полковник Сергей Столяров. Призеры и лауреаты конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.

Решением конкурсной комиссии лучшим инновационным проектом в 2021 году определена «Технология создания адаптивно управляемых покрытий для имитации и скрытия наземных объектов в инфракрасном диапазоне» авторского коллектива Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Перспективная разработка направлена на повышение эффективности инфракрасной маскировки вооружения военной и специальной техники наземного базирования за счет применения адаптивных термоуправляемых покрытий.

Второе место занял проект авторского коллектива Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» «Захват штокового устройства ЗШУ-400». Результатом работы стало решение задачи по полуавтоматическому закреплению подъемных стропов за корпус аварийного или затонувшего объекта с минимальными трудозатратами.

Третье место присуждено научно-техническому проекту «Комплект беспричальной заправки топливом кораблей на рейде БЗКР-100Э нового поколения» авторского коллектива 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Министерства обороны Российской Федерации. Основная цель проекта – обеспечение устойчивости функционирования технических средств хранения и транспортирования горючего путем повышения прочности и герметичности за счет применения инновационных конструкторских решений из термопластичного полиуретана с высокомодульным армирующим кордом.

Конкурс «Прорыв в будущее» проводится ежегодно в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России» с целью выявления талантливых специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации, создания условий для внедрения новых научных и практических результатов, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач, а также повышения активности субъектов инновационной деятельности Вооруженных Сил.

Справочно:

Основными целями конкурса является выявление талантливых специалистов Вооруженных Сил и создание условий для внедрения новых научных результатов, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач.

Организатор конкурса – Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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