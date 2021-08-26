26.08.2021 (15:30)

С учетом растущего интереса к МВТФ «Армия–2021» организованы дополнительные маршруты движения пассажирского транспорта

С учетом растущего интереса к Международному военно-техническому форуму «Армия–2021», пристальное внимание организаторы обращают на обеспечение транспортной доступности его объектов.

Перевозка посетителей и участников форума к местам его проведения осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Внесены изменения в график движения электропоездов и автобусов с учетом повышенной интенсивности движения во время проведения форума. Об этом заявил журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Железнодорожное сообщение будет усилено в период 27 и 28 августа. В эти дни на линию выйдут 15 дополнительных электропоездов. Также на Белорусском направлении будут продлены маршруты девяти поездов.

Кроме того, для доставки гостей форума и Армейских международных игр выделен электропоезд серии «Ласточка», который следует прямым рейсом (без пересадки) с Белорусского вокзала до станции Парк «Патриот». Поезд курсирует дважды в день (общее время в дороге составляет 1 час 45 минут). Расписание и график движения составлены на весь период проведения мероприятий – с 22 августа по 4 сентября.

Также для доставки пассажиров с железнодорожной станции Кубинка-1 до платформы Парк Патриот с промежуточной остановкой на платформе Танковый музей функционирует рейсовый автобус РА-2.

На период с 26 по 28 августа на время следования РА-2 по маршруту будут выделяться сопровождающие лица для информирования пассажиров о форуме, достопримечательностях парка и Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Кроме того, в дни пиковых нагрузок введены 11 дополнительных маршрутов движения городских пассажирских автобусов и автобусов Минобороны России (до 175 автобусов в день).

Усиленная транспортная группировка не только позволит обеспечить расчетное распределение пассажирских потоков, но и даст возможность гостям посетить основные площадки форума, увидеть новые объекты, построенные в 2021 году, оценив темпы развития парка «Патриот».

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