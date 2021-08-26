26.08.2021 (15:20)

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» военные строители провели круглый стол

На круглом столе в рамках МВТФ «Армия-2021» руководители предприятий и организаций и специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России обсудили ключевые аспекты профессиональной деятельности и новые подходы к реализации масштабных и социально значимых для страны инфраструктурных проектов.

Перед участниками военно-технического форума (более 500 человек) выступили заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, а также руководитель Департамента строительства Минобороны России Марина Балакирева.

Разговор шел о новых правовых, организационных и экономических подходах к военному строительству, о масштабном обновлении инфраструктуры Вооруженных Сил РФ, а также об особенностях выполнения в короткий срок стратегической задачи по обеспечению Крыма водой.

«Стратегическое планирование – чрезвычайно важная задача: необходимо правильно оценивать возможности строителей, понимать фактическое наличие строительных материалов, понимать, как будет организована доставка в указанные точки, где строятся объекты обороны и безопасности государства», – отметил заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

Военно-строительный комплекс Минобороны России по праву считается лидером строительной отрасли страны, одной из самых эффективных, мощных и мобильных производственных структур, способных решать самые сложные задачи. В этом году значимым успехом военных строителей стало выполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации мероприятий в целях бесперебойного и качественного водоснабжения на территориях Республики Крым и города Севастополя. В марте нынешнего года специалисты Военно-строительного комплекса с нуля возвели и сдали сложные гидротехнические сооружения, включая насосные станции, водовод и водозабор. В результате Севастополь полностью обеспечен водой.

Особое внимание уделяется строительству современных довузовских учебных заведений. Ещё одной важной вехой станет открытие в день знаний современных фондов Омского кадетского корпуса, ведущего историю от Войскового казачьего училища, основанного в 1813 году. За 292 дня были построены трёхэтажное учебное здание, столовая, два спальных корпуса на 240 и 320 мест, крытый спорткомплекс, ледовый дворец с бассейном.

В закрытом формате состоялось заседание секции экспертно-технического совета ВСК, где в узком кругу специалисты и руководители компаний обменялись мнениями о строительных материалах, спецтехнике и подробно обсудили различные инновационные технологии:

- изготовление моющегося и легкого бетона и радиопоглощающего асфальта;

- применение защитного покрытия комплексного действия с эффектом энергосбережения и покрытия, повышающего срок службы и уровень безопасности строящихся и реконструируемых объектов;

- производство и установка стальной несъемной опалубки.

Военно-строительный комплекс Минобороны России прочно занимает лидирующее положение в строительной отрасли страны.

С начала 2021 года военные строители возводят в разных точках страны 4 000 объектов различного назначения. Запланирован ввод в эксплуатацию 3 000 зданий и сооружений. Более 1 660 из них уже сданы.

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