26.08.2021 (15:15)

Сегодня начали работу площадки Международного военно-технического форума «Армия-2021» в военных округах и на флотах

С 26 августа в городах и на полигонах в Восточном, Западном и Центральном военных округах начали работу выставочные площадки Международного военно-технического форума «Армия-2021», который в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации проводится в период с 22 по 28 августа текущего года.

В рамках форума на 99 площадках, расположенных в различных регионах страны, будет представлено свыше 28 тысяч образцов военной техники, продукции военного назначения и технологий. В выставочной экспозиции форума участвуют более 1400 предприятий и организаций. Формат мероприятия предусматривает выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия.

Наиболее масштабно форум представлен в Восточном военном округе, где на территории 11 субъектов Дальнего Востока открылось более 60 выставочных площадок. На точках статического показа представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, 8 кораблей и подводных лодок.

Впервые развернуты площадки форума в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области, в поселке Певек и в Чукотском автономном округе.

В Западном военном округе мероприятия военно-технического форума «Армия-2021» организованы в Санкт-Петербурге и в Кронштадте на базе Ленинградской военно-морской базы. Экспозиция форума подразумевает динамический показ возможностей сил и средств Ленинградской ВМБ, а также статический показ вооружения и военной техники Балтийского флота.

В динамическом показе будет представлен базовый тральщик «Павел Хенов», 3 больших гидрографических катера, противодиверсионные катера типа «Раптор», жестконадувные быстроходные лодки, средний модульный катер «Владимир Егоров», водолазный катер, пожарные катера ПЖК-900 и ПЖК-5, рейдовые буксиры. В Средней гавани для статического показа ошвартованы 12 кораблей и судов Балтийского флота. На причальной стенке Западной Усть-Рогатки посетители форума смогут увидеть технику Береговых войск Балтийского флота.

В Центральном военном округе мероприятия пройдут на площадках в трех городах, где расположены штабы округа и общевойсковых объединений: в Екатеринбурге - на полигоне Свердловский, в Самаре - на полигоне Рощинский, в Новосибирске - на военном аэродроме Толмачево. Вниманию гостей будет представлено более 400 единиц современной и исторической техники, образцы перспективного стрелкового вооружения и специального оборудования.

27 августа выставки в рамках МВТФ «Армия-2021» начнут работать в Южном военном округе и на Северном флоте.

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