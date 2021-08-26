26.08.2021 (14:50)

На форуме «Армия-2021» обсудили взаимодействие органов власти и госкорпораций на площадке технополиса «ЭРА»

В ходе форума «Армия-2021» представители Минобороны, Минобрнауки России и взаимодействующих организаций обсудили создание модели взаимодействия при совместных научно-исследовательских работах на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Круглый стол состоялся на площадке Дискуссионного клуба в рамках научно-деловой программы. Его участники обсудили предлагаемую модель сотрудничества в интересах развития технополиса как интегрированной площадки для создания научно-технологического задела. Они рассмотрели перечень необходимых направлений взаимодействия при совместных научно-прикладных исследованиях по созданию вооружения военной и специальной техники, продукции двойного назначения.

Дискуссия проходила под руководством Михаила Осыко – члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. С докладом выступил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«На сегодняшний день сотрудниками испытательных лабораторий, научно-исследовательских отделов и операторами научных рот технополиса «ЭРА» завершено более 50 проектов. Полученные результаты демонстрируют высокий научный и технический уровень разработок», – отметил Дмитрий Горбатенко.

«На площадке «ЭРЫ» происходит взаимодействие с предприятиями промышленности и научными организациями, которые стали участниками технополиса, а также заключено более 200 соглашений о сотрудничестве», – подчеркнул он.

«Надеюсь, что сегодня в ходе обсуждения проекта предлагаемой модели нами будет выработано единое понимание проведения совместных научно-прикладных исследований», – резюмировал генерал-майор.

Кроме того, на мероприятии рассмотрен вопрос о механизмах и подходах к квотированию денежных средств на проведение исследований на площадке ВИТ «ЭРА». Реализация рассмотренной модели позволит организациям, участвующим в совместной деятельности, получить возможность решения кадровых вопросов за счет подбора и трудоустройства отслуживших операторов научных рот.

В работе круглого стола приняли участие члены коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, специалисты Федерального собрания, Минобороны России, Минобрнауки России, государственных корпораций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, банковского сектора, научно-исследовательских организаций, конструкторских, технологических, проектных и изыскательных организаций и вузов.

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