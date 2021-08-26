26.08.2021 (14:40)

В Белоруссии российские военные связисты опробовали трассу военизированной эстафеты на конкурсе «Уверенный прием»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Белоруссии российские военные связисты опробовали трассу военизированной эстафеты на конкурсе «Уверенный прием»

На полигоне Уручье в Минской области экипажи командно-штабных машин провели первую тренировку на трассе «Военизированной эстафеты» в ходе подготовки к выступлению на международном этапе конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр-2021.

Перед началом тренировочных заездов белорусские военнослужащие провели практическое занятие, в ходе которого детально прошли дистанцию.

Военные связисты из России, Белоруссии, Вьетнама, Китая и Узбекистана оттачивали свое мастерство вождения ГАЗ-66, на базе которых выполнены КШМ Р-142Н.

Военнослужащие в экипировке и с оружием выполнили нормативы по прохождению дистанции. Связисты на время развернули и свернули командно-штабные машины, выполнили стрельбу по мишеням из автоматов АК-74.

Напомним, в этом году каждую команду будут представлять два экипажа, а не один, как годом ранее.

Основные мероприятия конкурса пройдут с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Республики Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Вооруженные Силы Российской Федерации представит сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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