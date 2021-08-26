26.08.2021 (14:30)

Команда России завоевала золото в двух конкурсах Армейских международных игр-2021

Команда России завоевала золото в двух конкурсах Армейских международных игр-2021. Об этом сегодня в ходе ежедневного брифинга в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) сообщил главный судья игр генерал-майор Александр Перязев.

«Свою первую победу сборная России одержала в международном конкурсе АрМИ-2021 по ски-альпинизму «Саянский марш–2021», который проводился в апреле текущего года на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края.

По итогам выполнения всех специальных задач конкурса с большим отрывом от соперников – сборных команд Абхазии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии – лучшими стали представители России. Второе место у военнослужащих Китая, а замкнула тройку призеров команда Узбекистана», – напомнил журналистам главный судья игр.

«Вчера автоинспекторы российской военной полиции завоевали золотые награды на конкурсе АрМИ-2021 «Дорожный патруль». Этот конкурс впервые проводился на территории Катара, и принимающая сторона его организовала на очень высоком уровне», – отметил генерал-майор Александр Перязев.

«Наша команда добывала победу в сложных погодных условиях – в сорокоградусную жару, соревнуясь с опытными соперниками из Белоруссии, Ирана, Катара и Узбекистана. Второе место в этом конкурсе заняла команда Белоруссии, третье – Узбекистана, четвертое – Ирана, а пятое – Катара», – сообщил главный судья.

Он также довел журналистам предварительные результаты конкурсов «Морской десант», «Военное ралли» и «Тактический стрелок». Во всех трех конкурсах на сегодняшний день лидируют российские команды. В «Морском десанте» конкуренцию нашим морским пехотинцам составляют военнослужащие Китая, а на конкурсе «Военное ралли» – команда Узбекистана.

В своем докладе генерал-майор Перязев более подробно остановился на конкурсе «Тактический стрелок», который проводится впервые в рамках Армейских международных игр.

«В этом году на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова мы впервые проводим конкурс «Тактический стрелок». Для нас это первый опыт проведения международных соревнований по армейской тактической стрельбе на таком высоком уровне. Конкурс организован из необходимой потребности обучать личный состав всех категорий, видов и родов войск ближнему огневому бою. На конкурсе очень хорошо выступают военнослужащие из Казахстана и Белоруссии, но лучшие результаты у нашей сборной», – отметил главный судья игр.

«В целях организации взаимодействия между военнослужащими разных стран в этом году мы впервые создали смежные расчеты и экипажи. Так, например, в конкурсе «Десантный взвод» на соревнованиях будут выступать смежные экипажи России и Бразилии, а в конкурсе «Военное ралли» смежные экипажи России и Израиля. На конкурсе «Меридиан» успешно прошли соревнования, когда в одном смежном расчете участвовали военнослужащие России, Белоруссии и Китая, а в другом – Вьетнама, Лаоса и Ирана», – рассказал журналистам о нововведении генерал-майор Александр Перязев.

Завершая брифинг, он также сообщил, что сегодня, 26 августа, соревнования будут проходить на 20 конкурсах Армейских международных игр.

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