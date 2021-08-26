26.08.2021 (14:20)

На аэродроме ЗВО авиационные спасатели после условной аварии оказали помощь пассажирам самолета

В Ленинградской области на базе аэродрома транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) прошли занятия по подготовке специалистов наземных поисково-спасательных команд.

Военнослужащие отработали поиск и спасение экипажей и пассажиров воздушных судов, потерпевших бедствие, оказание помощи, эвакуацию пострадавших.

В ходе занятий были задействованы специальные мобильные комплексы средств наземных поисково-спасательных команд МКС НПСК. Данный комплекс оснащен средствами пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ, оказания первоначальной медицинской помощи и эвакуации пострадавших, а также средствами жизнеобеспечения членов поисково-спасательных команд.

В сборе примут участие более 50 военнослужащих, задействовано около 5 единиц спецтехники.

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