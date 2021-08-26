26.08.2021 (14:25)

В Псковской области экипажи вертолетов ЗВО отработали уход от ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух»

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах.

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-28Н «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8АМТШ провели парные взлеты, полеты в составе звеньев с минимальными интервалами на высотах 100-150 м и со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух-воздух» и «земля-воздух».

Кроме того, экипажами ударных вертолетов были отработаны элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время высадки десанта.

Всего к полётам было привлечено свыше 60 военнослужащих, в них было задействовано порядка 20 вертолётов.

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