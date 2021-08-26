26.08.2021 (14:10)

В Балтийске и Кронштадте открылись площадки форума «Армия-2021»

В городах Кронштадте и Балтийске начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2021». В течение трех дней посетители мероприятия смогут увидеть боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота (БФ).

В общей сложности в мероприятиях будет задействовано свыше 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1,5 тыс. военнослужащих БФ.

С 26 по 28 августа в Кронштадте корабли Балтийского флота примут участие в статическом и динамическом показах современных образцов вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского Флота. Экипажи кораблей продемонстрируют: траление и подрыв плавающей мины, огневую мощь кораблей и катеров, действия военнослужащих подразделения ПДСС, «вальс буксиров».

В Балтийске до 28 августа включительно на площади Балтийской славы работает выставка вооружения и военной техники, стоящих на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Среди образцов: зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение.

Кораблями-участниками форума в Балтийске являются малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки и др. Кроме того, на форуме представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ОТКР «Искандер», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор М-2» и другая военная техника.

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