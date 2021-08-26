26.08.2021 (14:15)
Участники международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 успешно преодолели маршрут протяженностью более 100 км
В Республике Тыва все команды конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2021 года успешно прошли первый этап соревнований – двухдневную гонку на полигоне Кара-Хаак.
В ходе этих дней военнослужащие верхом на лошадях преодолели маршрут длинной более 100 км в горной местности. На маршруте у них были водные преграды и участки с минно-взрывным заграждением.
В первый день перехода перехода военнослужащие отработали организацию конного дозора, провели разведку целей на участке протяженностью более 30 км, а также обустроили место для ночлега с приготовлением пищи, установкой временного жилища.
На второй день соревнования участники организовали водопой для животных, где вручную заполнили 160-литровую емкость. Затем они выполнили перевозку вооружения и боеприпасов из очага условного РХБ поражения на дистанцию около 5 км по пересечённой местности.
Лидеров судьи соревнований определят по сумме времени преодоления каждого из участков на маршруте и штрафных баллов, определенных программой конкурса.
Международный этап конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Кара-Хаак. В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана.
Справочно:
Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.