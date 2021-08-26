26.08.2021 (14:15)

Участники международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 успешно преодолели маршрут протяженностью более 100 км



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 успешно преодолели маршрут протяженностью более 100 км

В Республике Тыва все команды конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2021 года успешно прошли первый этап соревнований – двухдневную гонку на полигоне Кара-Хаак.

В ходе этих дней военнослужащие верхом на лошадях преодолели маршрут длинной более 100 км в горной местности. На маршруте у них были водные преграды и участки с минно-взрывным заграждением.

В первый день перехода перехода военнослужащие отработали организацию конного дозора, провели разведку целей на участке протяженностью более 30 км, а также обустроили место для ночлега с приготовлением пищи, установкой временного жилища.

На второй день соревнования участники организовали водопой для животных, где вручную заполнили 160-литровую емкость. Затем они выполнили перевозку вооружения и боеприпасов из очага условного РХБ поражения на дистанцию около 5 км по пересечённой местности.

Лидеров судьи соревнований определят по сумме времени преодоления каждого из участков на маршруте и штрафных баллов, определенных программой конкурса.

Международный этап конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Кара-Хаак. В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице