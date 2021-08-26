26.08.2021 (14:05)

На полигоне Брестский участники конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 выполнили очередные упражнения



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В Белоруссии на полигоне Брестский участники международных соревнований снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 из 11 стран соревновались в мастерстве меткой стрельбы в двух конкурсных упражнениях «Сектор» и «Оборона» индивидуального зачета.

В ходе упражнения «Сектор» индивидуального зачета стрелкам предстояло за 65 секунд поразить шестью выстрелами три специальных мишени размером 40х40 см на дальности от 300 до 800 метров из положения лежа. Каждый стрелок должен был поражать мишени исключительно в своем секторе. Причем обстреляна должна быть каждая мишень. За поражение каждой мишени стрелок получал 10 баллов. При равном количестве баллов побеждал снайпер, который затратил меньше времени на поражение мишеней.

Упражнение «Оборона» участники состязаний выполняли также из положения лежа. Стрелки должны были поразить шестью выстрелами три специальных мишени размером 40х40 см на дальности от 300 до 800 метров. Однако условия выполнения упражнения осложнялись необходимостью перемещаться на огневой рубеж, преодолевая искусственные препятствия (завал, туннель, колючая проволока), и производить стрельбу по мишени в соответствии с выбранным на стартовом рубеже цветным идентификатором. Причем преодолевать искусственные препятствия снайперам приходилось как до, так и после обстрела каждой мишени. Время на выполнения данного упражнения должно было занимать не более трех минут.

В течение двух недель участникам предстоит пройти четыре этапа соревнований, в ходе которых будут определяться самые меткие стрелки в индивидуальном, парном и командном зачете. При прохождении этапов военнослужащие будут выполнять конкурсные задания различных уровней сложности, в которых стрелкам предстоит показать лучшие результаты в точности попадания в цель, дальности поражения мишеней и скорости стрельбы как в дневное, так и в ночное время.

За три дня соревнований профессиональное мастерство меткой стрельбы снайперы всех команд успешно продемонстрировали в семи конкурсных упражнениях: «Заяви о себе», «Неудобные положения», «Автомобиль», «Вынос точки прицеливания», «Чехарда», «Сектор» и «Оборона». По результатам трех соревновательных дней в индивидуальном зачете из 11 команд российские снайперы занимают второе место, уступая лишь команде страны-организатора конкурса.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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