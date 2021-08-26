26.08.2021 (13:55)

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошла церемония открытия форума «Армия-2021»

На восьми демонстрационных площадках городов Уссурийска и Бикин, сел Сибирцево и Сергеевка (Приморский край) открылись площадки военно-технического форума «Армия-2021».

Жители и гости населенных пунктов увидели выступления творческих коллективов Приморья и Хабаровского края. В перерывах между концертами проводились динамические показательные выступления разведчиков, связистов и инженеров.

На площадках представлены образцы гусеничной и колёсной военной техники: танки, боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня, бронеавтомобили, самоходные гаубицы и пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы. В общей сложности задействовано порядка 110 образцов вооружения и военной техники.

Открытие форума «Армия-2021» состоялось в 10:00. Мероприятия продлятся три дня. Они будут насыщенны концертными программами, показами образцов вооружения и военной техники соединений и частей военных гарнизонов, работой полевых кухонь с приготовлением каши и чая, работой пункта отбора на военную службу по контракту. Завершатся они красочной церемонией закрытия 28 августа 2021 года.

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