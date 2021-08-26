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26.08.2021 (13:50)

Во Вьетнаме два армейских конкурса АрМИ-2021 состоятся на новой учебно-тренировочной базе

Прибывшие в Социалистическую Республику Вьетнам российские команды (конкурсы «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» АрМИ-2021) пройдут все испытания на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

Решение о ее строительстве было принято на основе опыта предыдущих конкурсов «Аварийный район» и «Снайперский рубеж», проходивших на территории России и Белоруссии. Представители Вьетнамской Народной Армии представили участникам конкурса новые рубежи и специальные трассы.

Новый комплекс также позволит военным коллегам из Вьетнама совершенствовать свои навыки и мастерство в преодолении рубежей и этапов соревновательных трасс, тем самым повышать профессионализм, боевую выучку военнослужащих и показывать высокий уровень подготовки на очередных этапах конкурсов АрМИ.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соколиная охота , Снайперский рубеж , АрМИ
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