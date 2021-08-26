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26.08.2021 (13:35)

На полигоне Матыбулак 40-й военной базы «Отар» стартовал конкурс «Соколиная охота» АрМИ-2021

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На полигоне Матыбулак 40-й военной базы «Отар» стартовал конкурс «Соколиная охота» АрМИ-2021. На первом этапе соревнований расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) были выполнены упражнения по воздушной разведке. Согласно жеребьевке, конкурс начался с выступления команды Ирана. Вслед за ней состязание продолжили расчеты из Белоруссии, Казахстана и России.

Расчеты беспилотников получили полетные задания, в которых были указаны координаты районов ведения разведки и характера целей. Объектами поиска стали танк в окопе, боевая машина пехоты в окопе, грузовой автомобиль и пункт управления реактивной системы залпового огня.

При обнаружении указанного в полетном задании объекта оператор должен был зафиксировать его не менее чем с трех сторон, доложить арбитру об обнаружении, а также назвать координаты и характеристики объекта.

Действия расчетов оценивались по количеству обнаруженных объектов и общему времени, затраченному на выполнение упражнения.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Соколиная охота , Командование Воздушно-десантных войск , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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