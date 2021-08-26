26.08.2021 (13:25)
В Нижегородской области подразделения МТО ЗВО в полевых условиях отработают эвакуацию вооружения и техники
В Нижегородской области на полигоне Мулино ремонтно-восстановительные подразделения Западного военного округа (ЗВО) развернули район комплексного восстановления и ремонта.
В полевых условиях специалисты материально-технического обеспечения (МТО) отработают эвакуацию поврежденного вооружения и военной техники, ее ремонт и восстановление с последующей передачей в боевые подразделения. В целях проверки средств измерений отремонтированных образцов силами мастерской измерительной техники впервые будет применяться новейший метрологический комплекс ПЛИТ А2-4/4М.
Всего для эвакуации и ремонта будет задействовано более 300 военнослужащих ремонтных подразделений и 170 единиц специальной техники.
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