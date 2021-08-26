26.08.2021 (13:20)

Во Владивостоке на открытии площадки форума «Армия-2021» спецназ ТОФ продемонстрировал тактический эпизод

Во Владивостоке на 33-м причале состоялось торжественное открытие площадки Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021». Старт мероприятию дал заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) контр-адмирал Владимир Астахов. Всего только во Владивостоке открылось пять площадок, а общее количество в зоне ответственности ТОФ этом году увеличено в два раза.

Главной площадкой форума на Тихоокеанском флоте уже седьмой раз является 33-й причал Корабельной набережной столицы Приморья. Здесь развернуто множество точек с демонстрацией современного оружия и техники. Жители Владивостока и гости города смогли увидеть образцы недавно поступивших модернизированных танков Т-80БВ, боевой машины пехоты БМП-3, берегового ракетного комплекса «Бастион», беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также другую современную технику. Гостям представлена широкая линейка самого современного стрелкового оружия, экипировки, водолазного снаряжения и другие новинки, поступающие в соединения и воинские части флота.

В ходе первого дня форума в бухте Золотой Рог была продемонстрирована операция по освобождению захваченного судна подразделением специального назначения флота.

Одной из главных особенностей седьмого форума «Армия-2021» является то, что многие образцы можно не только осмотреть, но и проверить их в действии. В частности, желающие могут применить миноискатель для поиска замаскированного муляжа мины, настроить связь по радиостанции, проверить свои знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, а также приёмов сердечно-легочной реанимации на полноразмерном тренажере-манекене. А на базе развернутого мобильного медицинского пункта все желающие могут привиться от COVID-19.

Кроме Корабельной набережной, жители и гости столицы Приморья смогут посетить площадку форума на знаменитой Ворошиловской батарее парка «Патриот». Там их ждёт военно-историческая составляющая мероприятия.

Ещё одна площадка будет развёрнута на аэродроме Центральная-Угловая, а научно-деловая программа с проведением круглых столов и различных конференций спланированы на площадках Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

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