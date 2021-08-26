26.08.2021 (12:15)

С Северного флота в Кронштадт в качестве корабля-музея будет отбуксирована первая советская атомная лодка

Как сообщил главнокомандующий Военно-Морского Флота России адмирал Николай Евменов: «Сегодня в 11:00 начата межфлотская буксировка с Северного флота в Санкт-Петербург, а затем в Кронштадт легендарной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Буксировка лодки проводится в плавдоке «Свияга» при помощи буксиров. В настоящее время плавдок с подводной лодкой выходит из Кольского залива».

По информации адмирала Николая Евменова плавдок «Свияга» с подводной лодкой К-3 прибудет в Беломорск 31 августа. Затем в первой декаде сентября док с подводной лодкой прибудет в Санкт-Петербург на «Северную верфь». Там лодка будет выведена из плавдока для последующей буксировки в Кронштадт.

Справочно:

«Ленинский комсомол» – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961 году она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.

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