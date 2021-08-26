26.08.2021 (13:10)

В Узбекистане участники «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2021 прошли единую полосу препятствий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Узбекистане участники «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2021 прошли единую полосу препятствий

На горном полигоне Фориш (Республика Узбекистан) военные медики, принимающие участие в международном этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2021 года, прошли единую полосу препятствий.

Средний и младший медицинский персонал, а также водители преодолевали такие препятствия, как ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенная лестница, разрушенный мост, стенка с проломами, траншея, колодец и ход сообщения. Помимо того, участники должны были выполнить метание гранат, проползти под БТР-80 и выполнить неполную разборку и сборку автомата АК-74.

Российскую команду поддерживал врачебный состав команды, а также болельщики-участники международного конкурса «Полевая кухня», которые также прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2021.

По итогам трёх дней соревнований российские медики занимают третье место. Второе место у – сборной Китая. Первое – у команды Узбекистана.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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