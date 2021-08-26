26.08.2021 (13:05)

В Воронежской области завершилась гонка капитанов конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Воронежской области завершилась гонка капитанов конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021

В Воронежской области капитан команды сборной Китайской Народной Республики сержант Сян Юэдун одержал победу в этапе соревнований «Мастера автобронетанковой техники» Армейских международных игр 2021 года.

Всего для прохождения дистанции общей протяженностью 7,6 км водителям предстояло пройти искусственные препятствия в виде восьмерки, косогора, холма, водной преграды глубиной 0,6 м, грязевой участок, бетонную колею, стерню, пахоту, а также горный серпантин. Кроме того, им необходимо было выполнить стрельбу из пистолета Макарова (ПМ).

На последнем этапе соревнований водителям легковых и грузовых автомобилей УАЗ-3163, КамАЗ-4350, КамАЗ-65225, «Урал-4320» (МТО УБ-1) предстоит соревноваться в командной эстафете, которая определит страну-победителя конкурса.

Соревнования военных автомобилистов проходят с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области и объединит военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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